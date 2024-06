La CNMC investiga a la Lonja Agropecuaria de Extremadura por recomendaciones de precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando a la Lonja Agropecuaria de Extremadura por su posible recomendación de precios sobre distintos productos, en particular la lana.



El organismo ha señalado este lunes que la lonja puede haber elaborado, publicado y difundido información no debidamente contrastada sobre cotizaciones medias de precios de diversos productos agropecuarios.



Este hecho puede constituir una recomendación colectiva de precios contraria a la ley de defensa de la competencia y a las normas de la Unión Europea, derivada de la reglamentación, estructura y métodos de trabajo interno de este lonja y las mesas de precios integrados, según una nota.



La CNMC ha precisado que la incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que se abre un periodo máximo de 24 meses para su resolución.