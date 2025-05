Las claves de cómo el apagón pudo originarse en Extremadura, desde dentro: "Estábamos teniendo problemas"

Badajoz - Publicado el 15 may 2025, 08:30 - Actualizado 15 may 2025, 08:36

El Gobierno anunciaba oficialmente este miércoles que Badajoz fue uno de los tres focos donde se originó el gran apagón del pasado 28 de abril, junto a Sevilla y Granada. Así lo confirmaba la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, después de que el ejecutivo central ya hubiese dejado caer que el origen estaba en Extremadura semanas atrás.

En este sentido, COPE Extremadura ha podido hablar en exclusiva con un profesional del sector de las renovables, que tiene acceso a la información de la red y que conoce bien cómo funciona el sistema en la región. Prefiere mantener su anonimato, pero da varias claves.

El punto de partida es que cuatro de las subestaciones "más conflictivas del país", dice, se encuentran en la región. Concretamente, las de Vaguadas, Alvarado, Arroyo de San Serván y Trujillo. Subestaciones con las que asegura que ya estaban teniendo problemas: "Estamos sufriendo mucho con la capacidad de esas líneas, problemas de sobretensión, que ha sido el motivo de que muchas plantas se desacoplaran el 28 de abril".

Este hombre viene a decir que "no es de extrañar" que Extremadura sea uno de los focos del gran apagón, porque, sobre todo, la zona de Badajoz tiene "deficiencias" y "falta inversión de Red Eléctrica". Hace referencia a un plan de repotenciación, enmarcado entre 2021 y 2026, que todavía está en tiempo y forma para cumplirse, aunque no entiende que no se haya dado prioridad a estas cuatro subestaciones: "No tiene mucho sentido que, con tus cuatro nudos más conflictivos, no hayas actuado...".

Con todo, tomando de referencia la opinión de este profesional de las renovables, viene a decir que en el sector no termina de sorprender que uno de los focos esté aquí.