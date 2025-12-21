El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, asegura que el cambio en España "empieza por Extremadura"
Fernández Calle se muestra seguro de que este domingo "será un día de fiesta" y el inicio de "muchas cosas buenas para toda España"
Almendralejo - Publicado el
2 min lectura0:40 min escucha
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha acudido a votar este domingo en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres. Allí, se ha mostrado seguro de que "será un día de fiesta para Extremadura" y ha expresado su confianza en que "hoy empiece el cambio que tanto necesita" la región y también España.
Un cambio para toda España
Fernández Calle ha destacado que el cambio que, según él, comenzará en la región, tendrá un alcance nacional. "Estamos seguros que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio que va a llevar a España a unas cotas mucho mejores de las que actualmente tenemos", ha afirmado en declaraciones a los medios.
Va a ser una jornada histórica no solo para esta región"
Candidato de Vox
Por este motivo, el candidato de Vox ha animado a todos los extremeños a "ser partícipes de ello y a que con su voto realmente puedan ser los protagonistas de esta jornada". Ha insistido en que, a su juicio, "va a ser una jornada histórica no solo para esta región, sino que va a ser el comienzo de muchas cosas buenas para toda España".
Agradecido por el apoyo recibido
Tras depositar su voto, Fernández Calle ha explicado que pasará la jornada electoral visitando a los apoderados de Vox en diversos colegios electorales de la región. En este contexto, se ha mostrado "emocionadísimo" por el apoyo recibido de compañeros de partido de todo el país, que se "han volcado con estas elecciones, con Extremadura".
Ha venido gente de todos los rincones de España"
El candidato ha calificado de "emocionante" que haya "venido gente de todos los rincones de España", y ha asegurado que intentará "darles las gracias personalmente a todos los que pueda". Sobre estos apoyos, ha añadido que "se han volcado con nosotros y es absolutamente emocionante".
Finalmente, respecto a los resultados de estas elecciones, Óscar Fernández Calle ha concluido que lo "van a cambiar todo" y que este proceso va "a empezar por Extremadura".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.