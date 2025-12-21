COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Buscan a un joven desaparecido en Cáceres

Fue visto por última vez el viernes 19 en la Plaza Mayor, sobre las 22:15 horas

Miriam Garriga

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Un joven de Cáceres permanece en paradero desconocido desde la noche del viernes 19. Según ha difundido la empresa Cerujovi, el chico fue visto por última vez en la Plaza Mayor alrededor de las 22:15 horas. 

La entidad ha hecho un llamamiento público para localizarlo y solicita la colaboración de cualquier persona que pudiera haberlo visto o tenga información sobre su posible ubicación. Quienes puedan aportar algún dato pueden contactar en el teléfono 642 563 445.

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking