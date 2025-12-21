Buscan a un joven desaparecido en Cáceres

Un joven de Cáceres permanece en paradero desconocido desde la noche del viernes 19. Según ha difundido la empresa Cerujovi, el chico fue visto por última vez en la Plaza Mayor alrededor de las 22:15 horas.

La entidad ha hecho un llamamiento público para localizarlo y solicita la colaboración de cualquier persona que pudiera haberlo visto o tenga información sobre su posible ubicación. Quienes puedan aportar algún dato pueden contactar en el teléfono 642 563 445.