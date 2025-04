Buscan a Celia C. C., de 16 años, desaparecida en Don Benito

El pasado 3 de abril de 2025, desapareció Celia C. C., una menor de 16 años en Don Benito, Badajoz, Extremadura. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Celia nació el 23 de septiembre de 2008. Tiene una estatura de 1,50 metros y un peso de 50 kg. Su constitución es delgada, tiene ojos marrones y el pelo negro. El tipo y la longitud del cabello no han sido especificados.

La última vez que se le vio vestía un pantalón verde con flecos y una chaqueta negra.

Cualquier persona que tenga información sobre Celia puede ponerse en contacto con las autoridades. Toda ayuda es importante.