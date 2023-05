Barrero en COPE: “Somos el único país de Europa con comunistas en el Gobierno y eso es una anomalía”

El ex presidente del Senado entre 1996 y 1999 y candidato del PP a la Junta de Extremadura en dos ocasiones, Juan Ignacio Barrero, ha considerado “una anomalía” que España sea "el único país de la Unión Europea con comunistas en el Gobierno”, un partido prohibido en algunos territorios. Además ha destacado la gestión del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y ha reconocido que “no se han hecho bien las cosas” en la renovación que se ha realizado en el PP de Extremadura, aunque ha vaticinado “que puede haber cambio”.

“Somos el único país de Europa con comunistas en el Gobierno, un partido prohibido en otros países como Alemania. Están los separatistas y los de Bildu, que han matado ha 800 personas y han herido a otros 10.000 y esto es una anomalía, indudablemente”, ha sentenciado.

Juan Ignacio Barrero fue nombrado Hijo Predilecto de Mérida hace unas semanas por unanimidad, un reconocimiento que ha recibido “con honor” y que considera la guinda a su trayectoria pública. El ex presidente de Senado, presidente del PP de Mérida y Extremadura y diputado regional durante la construcción de la identidad autonómica de la Comunidad ha concedido este sábado una entrevista a COPE Extremadura en la que ha valorado diferentes asuntos de la actualidad y regional.

"Yo lo que hacía a nivel regional era reunirme con la gente y explicarles lo que iba a hacer. Ahora no se han hecho bien las cosas. Lo normal hubiera sido haber hablado con los que estaban"



También ha realizado algunas “confesiones”, como él mismo las ha llamado, acerca de 'la pinza PP – IU' en Extremadura al entonces presidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que perdió la mayoría absoluta en las Elecciones Autonómicas de 1995. Barrero ha confesado que, “en una comida con el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, me dijo 'no apruebes los Presupuestos, vamos a ponerle las cosas difíciles'”.

"En soledad”, al final decidió dar el visto bueno a las cuentas del PSOE para el año siguiente y lograr la estabilidad política que los socialistas necesitaban, después de haber logrado en aquellos comicios 31 escaños, por los 27 del PP liderado por Barrero y los 6 de IU, que en aquel año estaba liderada por Ricardo Sosa. “No lo veía claro y esa noche no dormí bien. Por eso al día siguiente llamé al presidente de la Junta y le dije que negociáramos y acordáramos los Presupuestos”, ha confesado.

Después, pese a los augurios de algunos que pensaban “que me iban a mandar al paredón”, me llamó para pedirme ser presidente del Senado de España, una situación que le pilló “cenando en casa con Chelo, mi mujer, a las 10 de la noche” con una llamada de teléfono de José María Aznar y que ha contado en COPE.

Juan Ignacio Barrero junto a Fabián Vázquez durante la entrevista de este sábado en COPE





Esta entrevista se ha realizado en los estudios de COPE Mérida, situados en la calle Félix Valverde Lillo, bisabuelo del protagonista. Su familia, dedicada a la medicina, ha estado ligada a proyectos importantes de la capital extremeña, como La Casa de la Madre o el Hospital San Juan de Dios, actual sede de la Asamblea de Extremadura.

RENOVACIÓN DEL PP: “NO SE HAN HECHO BIEN LAS COSAS”

Juan Ignacio Barrero ha contado los orígenes y cómo se realizaron las primeras estructuras del Partido Popular en Mérida y en Extremadura. Lo ha comparado con la llegada de María Guardiola y la renovación que se ha realizado en las estructuras locales, algo que ha generado diversas polémicas en los últimos meses. “No se han hecho bien las cosas. Yo lo que hacía a nivel regional era reunirme con la gente y explicarles lo que iba a hacer”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a los resultados de los comicios del próximo 28 de mayo, Barrero ha señalado que, de cara a María Guardiola “lo veo difícil, pero se pueden dar carambolas. ¿Y si resulta que Vox saca dos más y Guardiola uno más de los que les dan las encuestas? Pues hay Gobierno, porque la cosa está tan justa que hay que esperar. Por lo tanto, el favorito es el presidente de la Junta de Extremadura, pero no descarto que pueda haber cambio”.

Respecto a Fernández Vara, Barrero ha considerado que “es una persona honrada y un político distinto a Rodríguez Ibarra, con otro carácter. No tengo mal concepto de él”. No obstante, ha reprochado que “hay carencias que seguimos sin resolver, como la verdadera industrialización de Extremadura”.

“Para el PP lo veo difícil, pero se pueden dar carambolas. ¿Y si resulta que Vox saca dos más y Guardiola uno más de los que les dan las encuestas? Pues que hay Gobierno"



Además, ha confesado que se siente “cómodo” viendo que su partido, el PP, realice pactos con Vox, aunque ha confesado que está “lejos de algunas posiciones” del partido de Santiago Abascal.

“Estoy lejos de algunas posiciones de Vox, pero creo que, de alguna forma, es una fuerza mal tratada. No me gustan alguna de las cosas que dicen, sobre todo sus formas. Pero el dialogar con Vox es inevitable. Además, si tenemos un Gobierno con los comunistas, los separatistas y los de Bildu, que han matado gente, ¿vamos a criticar que el PP pueda llegar a un acuerdo con Vox que es un partido constitucional? Si tienen que llegar a un acuerdo, que lleguen. No me parece mal”, ha explicado.

“OSUNA HA HECHO COSAS EN MÉRIDA Y HAY QUE RECONOCÉRSELO”

Barrero, en cambio, ha destacado la gestión del alcalde de Mérida y candidato a la reeleción, el socialista Antonio Rodríguez Osuna.

"Aznar me dijo que no apoyáramos los Presupuestos. Yo no lo veía claro y esa noche no dormí bien. Por eso al día siguiente llamé al presidente de la Junta (Ibarra) y le dije que negociáramos”

“Osuna tiene dos cosas buenas: que ha estado con la gente y eso es lo verdaderamente importante para un alcalde. Además, ha hecho otras cosas como el Cine María Luisa, la obra de la calle Valverde Lillo o el convento de las Freilas. Osuna ha hecho cosas y hay que reconocérselo”.

No obstante, ha señalado que “los cambios son necesarios” y ha valorado al actual candidato del PP, Santi Amaro, como “una persona amable que no ha estado nunca en política, pero se le reconoce su forma de hacer las cosas desde la moderación”.

Con este episodio ponemos el punto y seguido a este 'Especial Año Electoral' que hemos realizado en COPE Extremadura, un especial que comenzaba el pasado mes de septiembre y por el que han pasado los principales protagonistas de la vida política de la región. Entre ellos, los ex presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, los candidatos que defienden las alcaldías de las principales ciudades de la región o los candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Entrevista a Juan Ignacio Barrero, ex pte del Senado, en los estudios de COPE Mérida