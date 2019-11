Esto decía Fernández Vara tras la primera amenaza de Ibarra con dejar el PSOE si Sánchez pacta con Podemos

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "impecable" el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno tras los resultados electorales del pasado 10 de noviembre. El 'barón' extremeño además apostilló que "firmaría sin ningún problema porque creo que los contenidos del acuerdo responden a las exigencias de una gran mayoría de españoles".

Estas declaraciones distan mucho de las que contestó al periodista de la Cadena COPE Ángel Expósito, actual director de 'La Linterna', en el año 2016. Fernández Vara,señalaba que "si se pacta con los independentistas, probablemente me iría detrás de él (Rodríguez Ibarra)", al que calificó como "padre espiritual" cuando Ángel Expósito le exponía la pregunta.

En aquel momento el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antecesor en el cargo al actual presidente extremeño), ya amenazó con marcharse del PSOE si Sánchez pactaba con Podemos, ERC y Bildu, entre otros partidos. En esta entrevista en COPE, Fernández Vara no se refiere a Podemos, pero sí a los independentistas y aseguraba que "no puedo sentarme a gobernar en la misma mesa de los que quieren romper España".

IBARRA HA VUELTO A AMENAZAR CON IRSE

El expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha reiterado este jueves su decisión de abandonar el PSOE si el partido opta por formar gobierno con Podemos y las fuerzas independentistas.

Rodríguez Ibarra ha hecho estas declaraciones en Madrid, a la salida de un acto organizado por la Fundación Felipe González, donde se ha limitado a recordar que ya en 2016 dijo que si se llegaba a un acuerdo "con Podemos, ERC y los independentistas" se iría del PSOE. Este jueves, a la pregunta de si lo sigue manteniendo, ha respondido con un "sí" tajante.

Ibarra expone en un artículo publicado en el 'Diario de Sevilla' que el fracaso de Ciudadanos deja vacío el espacio de centro derecha y que el PP "abrió el armario" donde se encontraban los franquistas y sus "maneras antidemocráticas", en alusión a Vox. Así, apela a la responsabilidad del PP de abandonar su "herencia fraguista" para constituirse en el "heredero" de Adolfo Suárez. Ibarra añade que si esto se produjera, muchos socialistas como él estarían legitimados para plantear una propuesta alternativa al gobierno del PSOE con Unidas Podemos.

A su juicio, la formación que lidera Pablo Iglesias no es "fiable" para responder a los desafíos de los independentistas catalanes. Y recuerda que la misma mañana en la que el PSOE firmaba un acuerdo con Unidas Podemos, "la marca" de este partido en Cataluña se abstuvo en una moción de la CUP en la que el parlamento catalán expresó su voluntad de ejercer "el derecho a la autodeterminación".

Según Ibarra, se trata de que el PP no pretenda "ocupar el espacio de Vox", sino de que ocupe del centro que dejó libre Cs.