El arzobispo emérito Celso Morga se despide oficialmente de la archidiócesis

La Catedral de Badajoz ha acogido este sábado la eucaristía de despedida del arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, monseñor Celso Morga Iruzubieta. Una misa en la que ha estado acompañado por José Rodríguez Carballlo, arzobispo de Mérida-Badajoz; Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres; Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid; Ángel Francisco Simón, obispo emérito de Chimbote (Perú) y un centenar de sacerdotes diocesanos, autoridades civiles y militares y fieles.

Al inicio de la celebración, Rodríguez Carballo se dirigió a Celso Morga para agradecerle todo lo que ha hecho por la archidiócesis y pedirle que vuelva cada vez que lo desee: “No dejes de venir a ésta, tu archidiócesis, cuando lo desees y tus ocupaciones te lo permitan. Te esperaremos siempre y te acogeremos con los brazos abiertos. Y por favor: No te olvides de rezar por nosotros, por tu archidiócesis. No dejes de seguir pidiéndole al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, que nos bendiga con abundantes vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Una vez más: Gracias, querido Don Celso. Un abrazo fraterno en nombre de todos los que formamos esta Iglesia particular de Mérida-Badajoz. Que la Virgen de los Dolores de Chandavila te siga acompañando siempre, y que Santa Eulalia, cuyo Año Jubilar has comenzado tú, interceda siempre por ti ante el Padre de las Misericordias y su Hijo Jesucristo”.

Don Celso afirmó sentirse muy satisfecho por su sucesor y centró su homilía en pedir a todos los fieles que se amen. “Esa es mi última invitación, que la caridad cristiana sea una realidad, un empeño fundamental para todos, que construyamos una auténtica comunidad cristiana a imagen de los primeros seguidores de Jesús”. Al finalizar la homilía reiteró con ímpetu la misma idea: “¡Que nos queramos, que nos queramos! Que nos perdonemos, que nos comprendamos, que nos cuidemos mutuamente… ¡Que evitemos la murmuración y hablar mal de un hermano que no está presente!”.

Al final de la eucaristía, Rodríguez Carballo le entregó al arzobispo emérito dos pinturas: una del crismón encontrado en la Domus Ecclesiae de Mérida, donde los cristianos se reunían en tiempos de persecución y que es una prueba más de que la Iglesia en España hunde sus raíces en esta tierra, y un retrato de don Celso.

Celso Morga fue nombrado arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz el 8 de octubre de 2014 y tomó posesión el 15 de noviembre de 2014. Ha sido arzobispo titular de esta sede desde el 21 de mayo de 2015, fecha en la que el papa Francisco aceptó la renuncia presentada por monseñor Santiago García Aracil. El 28 de enero de 2023 presentó su renuncia, al cumplir los 75 años, como recoge el Código de Derecho Canónico.