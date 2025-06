Almaraz, de nuevo en el limbo: la reunión clave sobre su futuro se suspende

Nueva suspensión y misma incertidumbre. La esperada reunión entre los accionistas de la central nuclear de Almaraz no se ha celebrado este viernes, generando más dudas sobre el futuro inmediato de la instalación. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dejado claro que el Ejecutivo no puede actuar mientras no haya una solicitud formal por parte de las empresas propietarias.

“Son exclusivamente las empresas. Y que precisamente los medios me preguntéis hoy si se van a reunir o no, es que es de ellos. Esta es una cuestión exclusivamente empresarial”, recalcó Quintana.

decisión unánime

Además, el delegado ha explicado que, al tratarse de una comunidad de bienes, las decisiones relevantes como la solicitud de una prórroga deben tomarse por unanimidad. “Tienen que pedir la prórroga. Y además lo tienen que hacer juntos, al 100%. Si no se reúnen y no la piden, pues no la piden”, añadió. Según él, desde 2024 se viene hablando de reuniones que nunca se concretan.

También aprovechó para recordar que, más allá de debates políticos, las tasas impuestas a la nuclear no son impuestos, sino aportaciones destinadas a cubrir los elevados costes de la gestión de residuos nucleares durante siglos. “Eso lo tiene que pagar quien los genera: las empresas”.

La cuenta atrás sigue en marcha, pero, de momento, ni prórroga ni decisión clara a la vista.