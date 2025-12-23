COPE
Alerta en Badajoz: desalojan la Diputación tras recibir un paquete sospechoso

La Policía Nacional ha desalojado el Palacio Provincial a la espera de los Tedax para que analicen el artefacto

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Diputación de Badajoz se ha visto obligada a desalojar su sede, el Palacio Provincial de Badajoz, este mediodía en torno a las dos. El motivo ha sido la recepción de un paquete sospechoso que presentaba cables visibles, lo que ha activado todas las alarmas.

Inmediatamente, se han personado en el edificio varios agentes de la Policía Nacional, que han colaborado en el desalojo de los empleados. En estos momentos, se está a la espera de la llegada de los agentes Tedax, los especialistas en neutralización y desactivación de artefactos explosivos, para que analicen el paquete.

