Alberto Ginés se lleva la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad

Alberto Ginés es el nuevo campeón de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad

El extremeño Alberto Ginés se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de Escalada de dificultad ('lead'), tras conseguir su sexta medalla consecutiva en su participación este fin de semana en el torneo celebrado en Koper (Eslovenia), donde se llevó la plata.

El escalador natural de Cáceres consiguió una puntuación de 47+ en la final de esta modalidad de escalada disputada el sábado y, aunque quedó por detrás del japonés Sorato Anraku (48+), en la clasificación general de la Copa del Mundo se mantuvo por encima de él en el primer puesto.

Ginés, primer campeón olímpico de escalada en Tokio, ha conseguido subirse al podio en las seis competiciones que componen este torneo mundial este año.