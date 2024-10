Alaska, sobre el estado de Mario: "En Cáceres están siendo estupendos"

Alaska ha dado esta mañana la última hora sobre el estado de salud de Mario Vaquerizo, que se encuentra en el Hospital Universitario de Cáceres desde la noche del pasado sábado, cuando se cayó del escenario de Horteralia. Mario y su grupo, Nancys Rubias, era uno de los grandes reclamos del festival, que se ha celebrado los días 18 y 19 en Cáceres.

Nada más iniciar su actuación, Mario, que estaba sobre una plataforma giratoria en el escenario, perdió el equilibrio y se cayó, perdiendo el conocimiento.

Alaska, que se encuentra en Italia, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que en Cáceres “están siendo estupendos. Saldrá con un collarín. No ha sido nada neurológico”. Se espera que le den el alta este lunes.

La cantante explica que Vaquerizo perdió la consciencia tras caer: "Lo llevaron inmediatamente. Como es un festival, está todo muy controlado, muy medicalizado. Hay unas ambulancias buenas. Lo atendieron a pie de escenario, pero, al ver que no recobraba, creo, la conciencia, inmediatamente lo llevaron. Así que gracias a todos los que acudieron, los que le curaron, los que le han atendido, porque de verdad que podía haber sido otra cosa, pero no lo ha sido", para añadir que “Él está animado. No ha perdido el humor. Está preocupado porque come mucho desde que está metido en el hospital, y que le están tratando muy bien".