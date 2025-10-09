Los sindicatos instan a Educación a retomar negociación "constructiva" por la homologación

Los sindicatos educativos han pedido este jueves a la Consejería de Educación que reanude la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños a los del resto del país "de manera abierta y constructiva" y han afirmado que, en caso contrario, continuarán con las movilizaciones.

"Mientras no se produzca la negociación y acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación", ha afirmado este jueves el sindicato PIDE en nombre de todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura, de la que también forman parte CSIF, ANPE, CCOO y UGT.

En una nota, ha asegurado que mantienen su voluntad de negociación, por lo que ha exigido al Gobierno de Extremadura que la reanude "con una voluntad real de alcanzar unas condiciones salariales dignas para los docentes extremeños y dejemos de ser los peor pagados de España".

"En caso contrario continuaremos con las movilizaciones", ha señalado tras la huelga celebrada por el colectivo este pasado lunes que, según ha apuntado, fue secundada por más del 80 % de los docentes en huelga y por más de 8.000 manifestantes en las calles de Mérida.

Según ha indicado, la oferta de subida salarial de 80 euros mensuales planteada por la Consejería "no homologa el sueldo de los docentes

extremeños".

No obstante, ha señalado que la Junta puede, unilateralmente, hacer efectiva ese incremento porque en ningún momento han impedido que esa subida "insuficiente" se lleve a cabo, aunque "no puede contar con el aval sindical porque está muy lejos de la homologación".