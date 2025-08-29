COPE
Podcasts
Plasencia - Malpartida
Plasencia alza la voz por el campo extremeño: ''Se han cargado toda la cultura rural''

Diversas asociaciones convocan una concentración contra las políticas forestales en la Plaza Mayor a las 19:30

Plasencia: Concentración. El abandono incendia Extremadura

Ecologistas en Acción

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Luchar contra el abandono de lo rural, este es el objetivo de la manifestación que se celebra hoy en Plasencia. 

Esta protesta está organizada por diversas organizaciones, entre ellas 'Ecologistas en Acción'. Julio César Pintos es precisamente de esta asociación y dice que desde las instituciones 'Se han cargado toda la cultura rural'. 

Ángela Monreal

Julio César Pintos de Ecologistas en Acción

Culpan de esta situación al modelo económico actual que dicen potencia, lo industrial en contraposición a lo tradicional, vamos a lo que se ha hecho toda la vida en el campo.

Senior hardworking farmer agronomist in soybean field checking crops before harvest.
Ángela Monreal

Julio César Pintos de Ecologistas en Acción

Dice, que hay que luchar porque la ganadería y la agricultura sean rentables y los jóvenes puedan quedarse así en el entorno rural, algo que repercutiría positivamente en la España vaciada impidiendo que imágenes como las que hemos visto estas últimas semanas de esas llamas arrasando parte del país fueran menos comunes. 

