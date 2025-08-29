Plasencia alza la voz por el campo extremeño: ''Se han cargado toda la cultura rural''

Luchar contra el abandono de lo rural, este es el objetivo de la manifestación que se celebra hoy en Plasencia.

Esta protesta está organizada por diversas organizaciones, entre ellas 'Ecologistas en Acción'. Julio César Pintos es precisamente de esta asociación y dice que desde las instituciones 'Se han cargado toda la cultura rural'.

Culpan de esta situación al modelo económico actual que dicen potencia, lo industrial en contraposición a lo tradicional, vamos a lo que se ha hecho toda la vida en el campo.

Dice, que hay que luchar porque la ganadería y la agricultura sean rentables y los jóvenes puedan quedarse así en el entorno rural, algo que repercutiría positivamente en la España vaciada impidiendo que imágenes como las que hemos visto estas últimas semanas de esas llamas arrasando parte del país fueran menos comunes.