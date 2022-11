Pizarro, alcalde de Plasencia: “Di un paso atrás de forma libre y estoy contento con la decisión que tomé”

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado cómo vivió la crisis interna que provocó la sucesión de Monago al frente del PP de Extremadura, tras postularse como posible candidato, “un episodio” que le ayudó “a conocer más a la gente y aprendes las cosas feas de la política”. No obstante, ha asegurado que “di un paso atrás de forma libre, porque a mí nadie me obligó a hacerlo. Estoy contento con la decisión que he tomado”.

Pizarro también ha explicado la importancia que ha supuesto para la ciudad acoger durante seis meses la exposición 'Las Edades del Hombre', un acontecimiento histórico y que ha sido galardonado esta semana con el Premio 'A Cuerpo de Rey' de COPE Extremadura a la 'Mejor iniciativa turística' del año 2022 y que concede el programa de esta casa, decano y líder de audiencia en la región dedicado al turismo y a la gastronomía. Según el primer edil, ha generado en torno a los “60 millones de euros, más los beneficios que supone para la ciudad el apellido 'en Plasencia' asociado a esta exposición”, algo que llama a turistas que visitan otras localidades.

Fernando Pizarro ha concedido este sábado una entrevista a la cadena COPE en Extremadura en la que ha querido explicar “con sinceridad” cómo fue aquella etapa en la que dio un paso para liderar el PP regional.

“¿Lo he pasado mal? A nivel personal y emocional aquello no fue una alegría”, ha ironizado. “Lo hice con mucha responsabilidad y sobre todo sentido común. Afronté esa situación porque, durante mucho tiempo, me dijeron que tú tenías que ser el sucesor. Lo acepto y doy ese paso. ¿Era el objetivo de mi vida? Posiblemente, no. Pero yo pertenezco a una organización y ese paso puede ser un sacrificio o un revulsivo en tu vida, pero lo acepto”, ha relatado.

“Durante ese camino, se introducen variables que no contaba con ellas y que te llevan finalmente a decidir que tienes dos opciones: o tirar hacia adelante y llevar al partido a unas situaciones de gran riesgo por lo que suponen unas primarias o dar un paso atrás porque el interés es más por los demás que por ti mismo y estar donde el partido te diga que debes de estar, porque yo soy libre para decidir. Estoy contento de la decisión que tomé porque a fin de cuentas era mi momento y era mi opción. Es en la que yo disfruto y estoy ahora, que es mi ciudad y en el Ayuntamiento de Plasencia”.

No obstante ha reconocido una serie de “variables y presiones” que le llevan a tomar esa decisión. También ha desvelado una conversación con el propio Alberto Núñez Feijóo.

“APRENDES LAS COSAS FEAS DE LA POLÍTICA”

El alcalde de Plasencia ha querido también reconocer que recibió muchas llamadas “de un sitio y de otro” durante aquellos meses, pero también ha calificado “como un episodio y nada más de la vida y que te ayuda a aprender y a madurar”.

“Como en todo momento difícil de la vida, uno aprende mucho. Aprendes quién es quién y dónde está cada cual. Aprendes las cosas feas de la política, pero también descubres la mucha gente buena que forma parte de ella, en un sitio y en otro, no sólo en mi partido.”

Respecto a María Guardiola, la presidenta del Partido Popular de Extremadura, ha señalado que “con ella bien, nunca he tenido nada con María y luego en el trascurso yo creo que ella no puede tener ninguna consideración negativa sobre mí ni yo la puedo tener sobre ella, en absoluto”.

Además, ha añadido que “cuando uno toma una decisión, la toma al 100 por 100. María es la presidenta, elegida en un Congreso y mi objetivo es sacar los mejores resultados posibles en Plasencia, también para María Guardiola y para Alberto Núñez Feijóo”.

“UNA GRAN PLATAFORMA LOGÍSTICA ANEXA A LA NUEVA ESTACIÓN”

Fernando Pizarro ha reivindicado en COPE que “el norte de Extremadura necesita inversión, algo que ya le he dicho muchas veces al presidente de la Junta. Con eso no quiero decir que no la haya en otros sitios, pero es una cuestión de equidad y necesidad”.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, junto a Fabián Vázquez, en un momento de la entrevista





Plasencia está afrontando un pago de 50 millones de euros por el caso de “Las huertas de la Isla” y eso merma considerablemente los recursos que dispone el consistorio de la capital del Jerte..

También ha explicado en COPE que “ha recibido la documentación que la Junta de Extremadura ha enviado al Ministerio” para que en Plasencia se construya una nueva estación, que sea “pasante” para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad, puesto que ahora para en Monfragüe “y ahora lo van a cerrar”.

“Yo confío en la palabra del presidente, aunque con recelos, porque es el interlocutor directo con el Ministerio. Ya me gustaría a mí poder hacerlo yo. Pero la documentación la he recibido y la preocupación es compartida”, ha aseverado.

Además, ha anunciado que están trabajando en la construcción de una gran plataforma logística para el norte de Extremadura, anexo a esa nueva estación de tren y que se convierta en un gran núcleo industrial para las comarcas de la zona. “Tenemos 400 hectáreas de suelo industrial, pero están en manos privadas. Por eso necesitamos tener suelo público para albergar empresas y proyectos. Ya estamos en conversaciones para que esté junto a la nueva estación”.

Pizarro ha explicado que el proyecto que más ilusión le genera es “la conversión en césped artificial del Estadio Municipal, porque es una demanda de los ciudadanos y mueve a mucha gente. Después de muchos años hemos conseguido una partida de la Junta de Extremadura para hacerlo”.

Esta entrevista se ha emitido desde el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Plasencia.

Ayuntamiento de Plasencia desde la Plaza Mayor. Archivo