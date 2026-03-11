La familia de Robe Iniesta pide respeto y advierte sobre los homenajes al líder de Extremoduro

La familia, amigos y compañeros del músico Roberto Iniesta, líder del grupo Extremoduro fallecido el pasado diciembre, han emitido un comunicado para agradecer las muestras de apoyo recibidas. En el texto, también piden respeto hacia su entorno más cercano durante el proceso de duelo que atraviesan.

El origen del malestar

En el comunicado, difundido este martes, el entorno del artista ha expresado su agradecimiento "por todos los homenajes" que se están realizando en su memoria. Sin embargo, han subrayado que cualquier manifestación artística debe ser "respetuosa", no tener ánimo de lucro y no perjudicar a la familia.

Alguien falta al respeto y ofende, duele mucho y muy adentro" Familia, amigos y compañeros del músico Roberto Iniesta

Un ruego de empatía

Este comunicado se ha hecho público tres días después de que el escultor Antonio Morán realizara en Plasencia una performance. La acción consistió en una procesión por varias calles de la ciudad con una escultura inspirada en la portada del álbum 'Yo, minoría absoluta' de Extremoduro.

Aunque el texto no menciona directamente esta intervención artística, la familia ha señalado que cuando "alguien falta al respeto y ofende, duele mucho y muy adentro". Han advertido, además, de que determinadas situaciones pueden resultar "especialmente dolorosas" para quienes mantenían un vínculo cercano con el artista.

Si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un castin a su alrededor" Familia, amigos y compañeros del músico Roberto Iniesta

En el comunicado han recordado que "en una ciudad pequeña" como Plasencia viven muchos familiares, amigos y personas que querían al músico. Para ellos, que están viviendo un duelo personal, encontrarse en la calle con actos que puedan resultar ofensivos "puede afectar profundamente".