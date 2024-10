La Policía Local de Plasencia pide colaboración ciudadana por el abandono de seis cachorros

La Policía Local de Plasencia (Cáceres) ha solicitado colaboración ciudadana para poder identificar al autor o autores del abandono de seis cachorros de perro en dos contenedores ubicados en diferentes barrios de la capital del Jerte.

La Policía Local de Plasencia ha pedido la "colaboración ciudadana para poder identificación al autor o autores de los hechos". Además, ha explicado que "en dos días consecutivos han abandonado a cachorros aparentemente de la misma camada en contenedores de distintos barrios", recordando que "abandonar animales es delito".

Los seis cachorros fueron entregados a la Asociación Protectora de Animales y Plantas "El Refugio" de Plasencia, cuyos responsables se han encargado de buscar varias casas de acogida para los animales.

El Refugio ha criticado que se produzca el abandono de cachorro: "Estos pequeñitos encontrados al lado de un contenedor lloran, no entienden que su mamá no esté con ellos, al igual que nosotros no comprendemos como se pueden seguir haciendo estas barbaridades. Abandonar a seres tan indefensos a su suerte, chiquitines con los ojos aún cerrados, de apenas unos días"

De igual forma, ha agradecido a las casas de acogida "por ofrecerse y comenzar a darles todos los cuidados que requieren".