Los Reyes Magos estrenan trajes en Plasencia

Los nuevos trajes de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente llevan el sello de Plasencia.

David Calvo, concejal de Infancia y Familia ha presentado los nuevos trajes junto a la diseñadora placentina Manuela Sánchez, el edil, destaca que “son unos trajes espectaculares diseñados con la identidad de la ciudad, me encanta la idea de transportar Plasencia a los trajes”.

La encargada del diseño de los trajes ha sido Manuela Sánchez, Sánchez ha explicado que “me he centrado en un texto que habla del origen de Melchor en Persia, Gaspar en la India y Baltasar en Arabia, he buscado trajes tradicionales y me he inspirado en ellos y a la vez he incluido elementos de Plasencia”.

En Melchor ha utilizado un tono verde como el mantón de la Virgen del Puerto, además la sobrecapa lleva un bordado con el rosetón de la Catedral, en Gaspar ha elegido un tono azul y lo ha teñido con tinte tradicional de la India, “ese azul marino es por el calzón del abuelo Mayorga” y Baltasar en el turbante lleva el escarabajo, logo de la marca, plumas de pavo real por el Parque de los Pinos y dos broches grandes en el traje que son los leones que están en la fachada del Arco de la Salud.

En cuanto a la Cabalgata de este año, tendrá una temática basada en un cuento en la que particparán más de 300 personas.

La cabalgata adelantará su salida una hora, a las 18:00 horas, para “evitar que se haga muy tarde y que los más pequeños pasen frío”. El espacio sin ruido y música será al principio de la salida del Recinto Ferial El Berrocal hasta que se incorpora a la Avenida de Salamanca.

Desde la rotonda del parque de los Pinos hasta la rotonda Víctimas del Terrorismo será un espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Respecto a la seguridad, contará con la participación de la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y Protección Civil.