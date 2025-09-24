Los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz exigen en Cáceres la continuidad de la planta: "se está en la cuenta atrás"

El presidente del comité de empresa advierte de la destrucción de 4.000 empleos en la comarca si no hay acuerdo

La 51 reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española que se está celebrando en Cáceres está siendo todo un alegato por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

De hecho, minutos antes de arrancar las jornadas, unos doscientos trabajadores de la planta se han concentrado a las puertas del Palacio de Congresos de la ciudad, donde se celebra esta cita, para advertir de que la situación es "crítica" de no haber prórroga.

Borja Romero, presidente del comité de empresa, advierte de que "queda muy poco" para la pérdida de 1.000 empleos directos y más de 4.000 totales en toda la comarca, por ello, intensificarán las protestas.

"Las consecuencias para Campo Arañuelo van a ser desastrosas si esto cierra" Borja Romero Presidente del comité de empresa de la CNA

Romero ha instado a las empresas propietarias a que soliciten la prórroga de la autorización de explotación de la CNA, y al Gobierno central a que se siente con estas a negociar el futuro de la planta.

A su juicio, se está "en un periodo de no retorno, con una fecha límite para marzo de 2026", por lo que ha avanzado un plan importante de movilizaciones y actuaciones por todos los sitios para reclamar la continuidad de Almaraz.

"Las consecuencias para Campo Arañuelo van a ser desastrosas si esto cierra", ha remarcado el presidente del comité de empresa, que ha recordado que las propietarias recientemente han enviado una carta al Ministerio en la que quieren una reunión a alto nivel para tratar este tema.

Según Romero, las empresas propietarias "van por el buen camino", pero ahora debe ser el Gobierno el que responda y se reúna y negocien la continuidad.

También ha aclarado que el propio comité ha enviado una carta para reunirse con un representante ministerial hace dos semanas sin que haya tenido respuesta.

En cuanto a las movilizaciones, ha avanzado una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.