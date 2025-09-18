COPE
El Programa de Activación Rural Federativa llega a Miajadas para acercar disciplinas deportivas minoritarias a las zonas rurales

Miajadas ha acogido este fin de semana el Programa de Activación Rural Federativa, una iniciativa que busca acercar disciplinas deportivas minoritarias a las zonas rurales. El evento se ha desarrollado en distintas instalaciones deportivas de la localidad y los asistentes han podido practicar son tenis, tiro con arco, piragüismo, kickboxing, gimnasia, vela, automovilismo, hípica, salvamento y socorrismo y deportes de montaña y escalada.

Organizado por la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas, esta acción ha buscado acercar a la población de entornos rurales modalidades deportivas minoritarias. Porque Extremadura es deporte.

