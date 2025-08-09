COPE
Podcasts
Cáceres provincia
Cáceres provincia

'Se busca pastor': la peculiar oferta de trabajo lanzada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en Cáceres

Aún está abierto el proceso para trabajar en este oficio que lucha por mantenerse en pleno siglo XXI

Pastor con sus ovejas
00:00
Descargar

Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

'Se busca pastor'. Este es el anuncio lanzado por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en Cáceres. En esta localidad buscan a alguien que se dedique a las labores de pastoreo del rebaño municipal. 

Consiste en una labor cada vez menos común, pero igual de necesaria. De hecho, forma parte de la identidad de este municipio tan ligado al medio rural.

Ovejas bomberas: el pastoreo que ayuda a prevenir incendios forestales en Extremadura
00:00

Este trabajo cobra especial importancia en los meses de verano, una época en la que aumenta el riesgo de incendios.

Video thumbnail
00:00
Descargar


Aún está abierto el proceso para trabajar en este oficio, que lucha por mantenerse en pleno siglo XXI. Y es que, en este sector, al igual que en muchos otros, falta mano de obra. En COPE hemos hablado con Carlos Caro, el alcalde.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 09 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking