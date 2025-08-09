'Se busca pastor': la peculiar oferta de trabajo lanzada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en Cáceres

'Se busca pastor'. Este es el anuncio lanzado por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en Cáceres. En esta localidad buscan a alguien que se dedique a las labores de pastoreo del rebaño municipal.

Consiste en una labor cada vez menos común, pero igual de necesaria. De hecho, forma parte de la identidad de este municipio tan ligado al medio rural.

Este trabajo cobra especial importancia en los meses de verano, una época en la que aumenta el riesgo de incendios.

Aún está abierto el proceso para trabajar en este oficio, que lucha por mantenerse en pleno siglo XXI. Y es que, en este sector, al igual que en muchos otros, falta mano de obra. En COPE hemos hablado con Carlos Caro, el alcalde.