Arde Monfragüe: se inicia un nuevo fuego en la Reserva de la Biosfera
Se habría originado en el paraje Solana del Guijo de Los Frailes, en el término municipal de Malpartida de Plasencia
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
En las últimas horas, se ha originado un fuego en el Parque Nacional de Monfragüe. Un inesperado incendio que habría comenzado pasadas las 13:30 horas en el paraje Solana del Guijo de Los Frailes, en el término municipal de Malpartida de Plasencia.
Así lo señalaba Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, en sus redes sociales.
De momento, no se ha declarado ningún nivel de alerta para este fuego que ha ido cogiendo cada vez más fuerza.
"No solo son las condiciones meteorológicas adversas o la nefasta gestión forestal, la mano del hombre está detrás del 96% de los incendios"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h