Arde Monfragüe: se inicia un nuevo fuego en la Reserva de la Biosfera

Se habría originado en el paraje Solana del Guijo de Los Frailes, en el término municipal de Malpartida de Plasencia

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

En las últimas horas, se ha originado un fuego en el Parque Nacional de Monfragüe. Un inesperado incendio que habría comenzado pasadas las 13:30 horas en el paraje Solana del Guijo de Los Frailes, en el término municipal de Malpartida de Plasencia. 

Así lo señalaba Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, en sus redes sociales.

 De momento, no se ha declarado ningún nivel de alerta para este fuego que ha ido cogiendo cada vez más fuerza.

