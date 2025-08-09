Agustín Ostos, el extremeño que lo dejó todo para dar la vuelta al mundo en moto
Ha recorrido más de 100.000 km y visitado más de 25 países
Agustín Ostos, es un joven extremeño que ha convertido en realidad lo que para muchos es un sueño. En 2017, decidió dejarlo todo atrás para emprender su viaje alrededor del mundo.
Esta auténtica aventura le ha llevado a recorrer más de 100.000 Km, visitar unos 25 países y conocer a más de 97 tribus.
Una intensa vida que documenta en su web y redes sociales bajo el nombre 'Soy Tribu'. Así, financia su viaje, a través de sus millones de seguidores que siguen pegados a la pantalla cada detalle de sus andanzas. En COPE hemos hablado con él.
