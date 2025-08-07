Gloria Valverde brilla en el Nacional Sub20 con una quinta posición y récord personal

La atleta cacereña Gloria Valverde fue una de las protagonistas del Campeonato de España Sub20 disputado en Villafranca de los Barros, donde firmó una destacada actuación en los 100 metros lisos.

Representando al Club Atletismo Navalmoral-Extremadura, Valverde logró meterse en la final y acabar en una meritoria quinta posición con una marca de 11.92 segundos, su mejor registro hasta la fecha. Gloria comenzó su participación en la segunda eliminatoria, logrando el pase directo a semifinales con un tiempo de 11.98, igualando su marca personal.

Por la tarde, en semifinales, volvió a superarse con un crono de 11.96, lo que le valió el acceso directo a la final como tercera clasificada de su serie. Ya en la carrera definitiva, se superó a sí misma una vez más, parando el cronómetro en 11.92 y quedándose a solo once centésimas del récord de Extremadura.

Este resultado cobra aún más valor al tratarse de un año de transición para la velocista, que ha compaginado su primera temporada universitaria en Salamanca —donde estudia Medicina- con los entrenamientos bajo la dirección del técnico Alberto Sánchez Seisdedos. A sus 19 años, Gloria Valverde continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas del atletismo extremeño y nacional.