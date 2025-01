¿Es viable el proyecto de la mina de litio en Cáceres?

El proyecto de la mina de litio en Cáceres es viable. Esa es la opinión de Carlos Arce, presidente de ARRAM Consultores.

Después de que el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, dijera en los micrófonos de COPE que no tenía él que decir si era viable o no el proyecto de la mina y que la empresa Extremadura New Energies renunciara a la ayuda de diecinueve millones de euros del PERTE, esta es la pregunta que nos hemos hecho.

Hemos hablado con Carlos Arce, presidente de ARRAM Consultores.

El proyecto supone una inversión que superará los mil cuatrocientos treinta millones de euros y técnicamente el litio es un recurso estratégico con una demanda creciente.

Como presidente de ARRAM Consultores, nos afirma que es habitual que en este tipo de proyectos se enfrenten a procesos administrativos complejos, dilatados en el tiempo y exigentes con la burocracia.

Preguntado por si la Junta de Extremadura está exigiendo mucha burocracia, Carlos Arce considera que la Junta debe garantizar que el proyecto tenga el máximo respeto por la normativa ambiental y que deje unos beneficios claros.

Para la empresa, pueden parecer unos requisitos elevados, pero hay que tener en cuenta la sensibilidad del entorno de Cáceres.

El mercado del litio puede parecer volátil, pero según Carlos Arce, lo importante es la tendencia a largo plazo con vistas al futuro, y aunque haya caído su valor económico, el litio tiene una gran demanda y es clave para la transición energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Además, ha querido compararlo con la situación de la Central Nuclear de Almaraz, debido a que parte de la ciudadanía cacereña está en contra de la mina de litio. Afirma que al principio parte de la provincia de Cáceres estaba en contra, y ahora, hay miles de personas manifestándose para que no se cierre.

Incluso, se atreve a dar una fecha para el proyecto de Extemadura New Energies: ocho años para que la mina de litio sea una realidad en Cáceres.