"Yo no tengo que decir si es viable el proyecto de la mina de litio"

El alcalde de Cáceres responde a la solicitud de la plataforma “Salvemos la Montaña” de dar carpetazo al proyecto de la mina de litio. Preguntado por COPE Cáceres sobre si es viable o no el proyecto, esto dice el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos: "Yo no tengo que decir si es viable o no. Eso lo tienen que decir los técnicos, desde el punto medioambiental. Por lo tanto, no me corresponde. Lo que sí tengo que decir es que vamos a ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la normativa, y que si desde el punto de vista técnico no es viable, nosotros no vamos a apoyar ese proyecto y no vamos a darle ninguna facilidad. Confío en la tramitación administrativa. Si no cumple los requisitos, se archivará".

El pasado viernes, la empresa Extremadura New Energies, renunció a la ayuda de diecinueve millones de euros del PERTE. Debido a esto, la plataforma “Salvemos la Montaña” ha pedido a la Junta de Extremadura archivar el proyecto de la mina de litio, afirmando que no es viable económicamente.

Además, ha abordado otros temas de la ciudad de Cáceres. En su visita al barrio de La Madrila, ha recordado que se continúa en la negociación de los presupuestos y otras reivindicaciones, como la vuelta de la tauromaquia a Cáceres, ya que la plaza de toros volverá a albergar espectáculos taurinos ocho meses después el próximo sábado ocho de febrero.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dicho que confía "en la palabra" del grupo municipal del PSOE para conseguir una abstención de sus concejales que posibilite la aprobación del presupuesto municipal para 2025, tal y como se ha venido negociando con los socialistas que han conseguido incluir sus propuestas en el documento presupuestario.

Así las cosas, el alcalde ha recordado que esta misma semana se convocará la Comisión de Economía para llevar las cuentas y la semana que viene se celebrará un Pleno Extraordinario en el que se debatirá el documento en el que se han incluido "todas y cada una de las pretensiones que nos habían acercado no solo el Grupo Municipal Socialista, sino también el Grupo Municipal de Vox".

Una de esas medidas que el Ejecutivo local ha asumido es el coste del 50% de la subvención del transporte público, es decir no solo el 20% que correspondería al ayuntamiento, sino también el 30% que "el Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha". Un coste para el que es "fundamental", ha dicho Mateos, aprobar el presupuesto de 2025 porque es donde se refleja la partida para poder aplicar la bonificación.