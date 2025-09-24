Los vecinos de La Madrila en Cáceres reclaman un plan de seguridad para el barrio tras la muerte de un joven en una reyerta

El presidente del colectivo vecinal, Paco de Borja, reclama la reactivación de la Mesa de La Madrila

La Junta Directiva de la Asociación Vecinal La Madrila Peña del Cura de Cáceres ha reclamado que se convoque con "carácter urgente" la Mesa de la Madrila, espacio de encuentro ciudadano e institucional, para analizar lo sucedido tras la muerte de un joven el pasado domingo en una reyerta, y ha instado a aprobar un "Plan de Acción y Control" en el barrio que "garantice la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y vecinas".

"Consideramos imprescindible que se adopten medidas preventivas y coordinadas entre administraciones, fuerzas de seguridad, entidades sociales y el tejido vecinal, para evitar que sucesos tan dolorosos y violentos vuelvan a repetirse en nuestro entorno", ha asegurado la asociación vecinal en un comunicado.

También han expresado su "más hondo pesar" por el suceso ocurrido en el barrio, con el fallecimiento de Yonatan, un joven nicaragüense, "hecho que ha conmovido profundamente a toda la ciudad de Cáceres".

"Consideramos imprescindible que se adopten medidas preventivas y coordinadas entre administraciones, fuerzas de seguridad, entidades sociales y el tejido vecinal, para evitar que sucesos tan dolorosos y violentos vuelvan a repetirse en nuestro entorno", Paco de Borja, presidente vecinal



"Nos unimos al dolor de su familia, de sus allegados y de toda la Comunidad Latina en nuestra ciudad, conscientes de la tristeza, la indignación y la preocupación que esta tragedia ha generado", añade el comunicado.

Los vecinos de este barrio de la ciudad apelan "en estos momentos de duelo y preocupación", a la unión y al compromiso de toda la ciudadanía, "porque solo desde la responsabilidad compartida podremos construir un barrio más seguro y humano y una ciudad más habitable y solidaria".