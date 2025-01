Trujillo interrumpe temporalmente el servicio de ayuda a domicilio

Trujillo ha interrumpido temporalmente el servicio de ayuda a domicilio.

Hasta ahora doce personas utilizaban este servicio gracias a la ayudaba que prestaban ocho personas contratadas por el Ayuntamiento.

El motivo de que se haya detenido su funcionamiento con normalidad es la nueva reforma laboral, que no permite renovar el contrato de los ocho trabajadores.

Lo explica a COPE Consuelo Soriano, portavoz del Ayuntamiento de Trujillo: "Ha sido debido a la nueva reforma laboral, que no permite renovar contratos. No podíamos seguir haciendo la misma manera de contratación".

Sin embargo, el PSOE lamentaba la decisión por la suspensión unilateral de este servicio, algo que niega el Ayuntamiento: no se ha suprimido, sino interrumpido de manera temporal: "El servicio no se ha suspendido. No se están vulnerando ni mermando derechos a los usuarios. No ha habido ningún abandono ni ninguna suspensión".

La portavoz de Dependencia del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Nayara Basilio, lamentó la "decisión" del equipo del Ayuntamiento de Trujillo de la "suspensión unilateral" y "sin previo aviso" del servicio público de ayuda a domicilio en dicha localidad.

El Ayuntamiento de Trujillo se encuentra en conversaciones con la Junta de Extremadura y dan un plazo de quince a treinta días para contratar a ocho personas que reemplacen estos puestos.

En febrero volverá el servicio de ayuda a domicilio en Trujillo.