Raúl, apicultor de Pinofranqueado, impotente ante las llamas: “ los bomberos están reventados”

La tristeza y la impotencia se refleja en todos y cada uno de los vecinos de Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres, que ven cómo desde anoche, las llamas campan a sus anchas y devoran todo a su paso. Un incendio forestal está asolando la zona, para el cual se ha decretado el nivel 2 de peligrosidad, para poder contar con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, (UME) que ya viaja desde su base en Torrejón de Ardoz para ayudar en la extinción.

Raúl, apicultor de la zona, nos ha relatado en COPE la tristeza que siente al ver lo que está ocurriendo, vecinos apagando el fuego, quemándose casas, cambiando colmenas, sin saber si parará o no parará...

Las condiciones del viento no son favorables, sopla con fuerza y no ayuda a su extinción. Necesitan que lleguen ya los refuerzos porque los bomberos están reventados. Aquí estoy con una cuadrilla de ellos y están reventados. La noche de ayer y todo el día apagando fuego. Yo tengo colmenas y no sé si habrá llegado el fuego porque no podemos pasar por la carretera. Está ardiendo”