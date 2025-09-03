Un pueblo cacereño declara non gratos a los diputados socialistas que votan contra Almaraz: "Aquí no serán bien recibidos"

El norte de Cáceres sigue en vilo por el previsible cierre de Almaraz, que da sustento a más de 4.000 familias entre empleos directos e indirectos. En la zona, la situación es crítica y hay numerosos municipios, dependientes de la CNA, que continúan de uñas con la decisión del Gobierno, que, de momento, mantiene el plan de cierre previsto para 2027.

Con este contexto, el municipio de Casatejada ha declarado non gratos a los cuatro diputados del PSOE de Extremadura que han votado en contra de Almaraz en el Congreso. La moción, presentada por el PP, ha salido adelante con votos favorables de independientes y, lo más llamativo, de una concejala del propio PSOE. Solo dos concejales socialistas, trabajadores de la central, han votado en contra.

Central Nuclear de Almaraz

En Herrera en COPE Extremadura, hemos hablado con Desiderio Riaño, alcalde de Casatejada. Cree que se trata de una "votación lógica" porque "nada puede justificar estar en contra de Almaraz", más allá de la "disciplina de partido". Riaño cuenta que, incluso, los dos concejales socialistas que han votado en contra admiten que si Almaraz "estuviese en Cataluña, seguiría produciendo energía".

Riaño habla de "traición" y, sobre la postura del PSOE de la provincia de Cáceres a favor de Almaraz, aclara que "lo que se piensa y se dice" nada tiene que ver con "lo que se hace": "Quien lo tiene en sus manos son los diputados extremeños que están en el Congreso, no se habla en clave regional".

[En ampliación]