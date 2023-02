La ministra de Transportes asegura que las polémicas con el tren en diferentes regiones "no son equiparables"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho este jueves en Cáceres que los problemas del tren en Extremadura “no son equiparables” a los de Asturias y Cantabria y que en el caso extremeño “se actuó con celeridad”, ha señalado en relación a los incidentes tras la puesta en marcha del Alvia el pasado verano.



La ministra ha hecho estas declaraciones con motivo de su viosita a los terrenos para la construcción de Vivienda de Protección Autonómica (VPA) ubicada en Casa Plata, en Cáceres.



A preguntas de los medios sobre las quejas de algunos colectivos de que la respuesta en el caso de Asturias y Cantabria (con ceses en Renfe) no ha sido la misma que en Extremadura, ha señalado que "las situaciones no son equiparables" y, por lo tanto, "lo que tenemos que hacer es adoptar medidas y buscar soluciones en función del impacto”.



Ha añadido que en "aquel momento”, en referencia a la puesta en marcha del Alvia en Extremadura, “se reforzaron todos los medios y mecanismos y se movilizaron recursos humanos, materiales y económicos para corregir esas incidencias; se respondido de manera adecuada y proporcionada”.



Acerca de si cree que debería haber dimisiones con respecto a la situación del tren en la región y las incidencias que se registran y acerca de que el PP de Extremadura ha pedido su dimisión, la ministra ha insistido en que “cuando se produjeron aquellos incidentes, que yo lamento y creo que di la cara, dimos explicaciones”.



“También creo recordar que se asumieron responsabilidades como consecuencia de aquellos días en las que la puesta en marcha de los nuevos trenes no respondía a las expectativas”, ha remarcado.



La ministra ha asegurado que se corrigieron las incidencias y ha valorado, sobre todo, que "cuando se producen esos hechos actuemos y se busquen soluciones" además de que se asumieron responsabilidades.



"Por lo tanto, el PP pocas lecciones puede dar en ese sentido”, ha concluido la ministra.