Investigan residencia de Valencia de Alcántara por posible delito de lesiones

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha abierto diligencias por un presunto delito de lesiones y contra la integridad moral acaecido en la residencia de mayores San Antonio de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.



Fuentes del Ministerio Público han explicado a EFE que la apertura de esta investigación penal viene motivada a raíz de una exposición de hechos elevada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).



En declaraciones a los medios en Don Benito, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha informado de que este organismo ha realizado inspecciones tanto a esta residencia como a la de Buenos Aires, ubicada en el mismo municipio, sin apreciar "ningún signo claro" de que se estén produciendo malos tratos a sus usuarios.



Ha precisado que la denuncia ha sido interpuesta por parte de un ex director de una de estas residencias ante la Fiscalía, la Diputación de Cáceres, el Teléfono del Mayor y el SEPAD, de modo que una vez que actúa la primera de estas instancias, las demás se tienen que inhibir.



No obstante, ha indicado que tras recibir la denuncia de supuestos malos tratos que estaban proporcionando algunas trabajadoras enfermeras del centro San Antonio, "el SEPAD hizo lo que tuvo que hacer, que es investigar si eso se está produciendo o no", con la correspondiente inspección que, ha reiterado, no ha evidenciado signos de maltrato.



Asimismo, la Junta de Extremadura se ha puesto a disposición de la Fiscalía para proporcionarle "todos los elementos que permitan progresar de forma adecuada en su investigación" porque los primeros interesados en el asunto son la Administración regional y el SEPAD "por si tuviese que adoptar alguna medida concreta", ha añadido Vergeles.



El consejero ha aclarado además que no se ha intervenido ninguna de las dos residencias, pues siguen con su dirección, con sus trabajadores y atendiendo "bien" a sus residentes.



"Nosotros lo que haremos será una labor de evaluación permanente de la calidad" que se presta a los usuarios, ha indicado, y cuando esté elaborada el acta correspondiente se trasladará a la dirección del centro para que realice las mejoras que se puedan indicar.