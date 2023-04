Francisco, el alcalde de un pueblo extremeño que se presenta como candidato en el municipio de al lado

De Torremocha, con 750 habitantes, a Torrequemada, que cuenta con 551 vecinos censados. Dos muncipios situados en la Sierra de Montánchez, en la provincia de Cáceres, a 5 kilómetros de distancia por la Ex-206 y que el próximo 28 de mayo pueden ser protagonistas de un caso poco común en España: que el actual alcalde de un municipio coja el bastón de mando del pueblo de al lado.

El protagonista de esta historia es Francisco Javier Álvarez, actual regidor de Torremocha con mayoría absoluta y que se ha convertido en candidato de Torrequemada por el PSOE. "Una decisión personal", según ha relatado este martes en COPE y en la que no ha influido ni el partido ni su familia.

Francisco Javier es ganadero de profesión y vive a caballo entre ambos municipios. "Yo soy de Torremocha pero vivo en Torrequemada, de donde es mi mujer". Además tiene a su ganado repartido entre ambas localidades.

El regidor de Torremocha ha contado en COPE Extremadura que sus vecinos le dicen que "nos vas a dejar tirado, pero yo les respondo que nadie es insustituible, otros vendrán".

Además, ha relatado que "la política municipal en los pueblos pequeños es casi igual", por lo que no cree que haya diferencias en la gestión de uno o el otro consistorio. También ha señalado que "algunos vecinos de Torrequemada me pedían que me fuera con ellos y, al final, he optado por esta opción".

No obstante, ha señalado que no dejará el pueblo así como así. "Yo trabajaré hasta el último día por Torremocha y seguiré estando todos los días entre los dos municipios", ha asegurado

Flores ganó por mayoría absoluta la Alcaldía de Torremocha en el año 2019 y tratará de conquistar el Ayuntamiento de Torrequemada, donde arrasó el Partido Popular en las pasadas Elecciones.

Audio