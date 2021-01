Estudiantes extremeños llaman a la huelga ante la vuelta presencial a las aulas

Varias plataformas de estudiantes han llamado este viernes a una huelga en ESO, Bachillerato y FP desde este lunes, 25 de enero, fecha en la que está prevista la reincorporación presencial a las aulas de estos alumnos, hasta que la situación de pandemia sea "segura".

Un parón lectivo hasta que la Junta "rectifique y posponga la vuelta a las aulas, como mínimo, una semana" a la que han llamado desde la Coordinadora Estudiantil de ambas provincias y a la que se ha sumado Estudiantes en Movimiento de Cáceres.

"La incidencia es muchísimo mayor que cuando nos pasaron a online y los hospitales están saturados. Ante esto, la Consejería de Educación nos ha respondido que es seguro y que se mantiene la presencialidad", ha relatado en un comunicado la Coordinadora.

Así, para "protegernos", han señalado que "nos vemos obligados" a convocar huelga estudiantil hasta que la situación sea segura.

A su juicio, la educación presencial es "fundamental" porque aporta una serie de beneficios que no se logran de forma virtual, sin embargo "no estamos ante una situación normal" y no quieren "poner en riesgo" a sus familias y a ellos mismos.

"No lo hacemos por faltar a clase y quedarnos en casa, ni mucho menos. Queremos ir a clase y aprender, pero de forma segura", han incidido desde la Coordinadora, que, en alusión a los dirigentes políticos ha apostillado "vamos a demostrar que somos más responsables que ellos".

También llaman a la huelga Estudiantes en Movimiento, que recuerdan que con 18 muertes en las últimas 24 horas, más de mil contagios diarios y una incidencia a los 14 días de 1.467 casos es "inviable" la vuelta presencial el 25 de enero.

Convocatoria para "protegernos" y no poner en "peligro" a familias y comunidad educativa y ante la "irresponsabilidad", recalcan, de la Junta de Extremadura.