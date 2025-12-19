Condenan a un joven a casi 15 años de cárcel por abusar y maltratar a su expareja en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un joven de 22 años a 14 años y 9 meses de prisión por delitos de abuso sexual, lesiones y amenazas continuadas contra su expareja. Además, la sentencia le obliga a indemnizar a la víctima con más de 46.000 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos.

La resolución judicial llega tras un acuerdo entre las partes en el que el acusado ha reconocido los hechos, lo que ha rebajado la petición inicial de cárcel, que superaba los 30 años. El condenado ya se encuentra en prisión, donde cumple otra pena de cuatro años por la violación de la misma víctima en 2021, cuando ella todavía era menor de edad.

Una relación de control y violencia

Los hechos ahora juzgados se produjeron entre los años 2020 y 2022, en el marco de una relación sentimental “caracterizada por el control, la violencia y las amenazas prolongadas en el tiempo”. Así lo ha manifestado Carlos Tovar, abogado de la víctima, que ha subrayado la dificultad que muchas mujeres encuentran para romper este tipo de relaciones.

A las víctimas les resulta muy complicado salir de ellas" Carlos Tovar Abogado

“En este tipo de relaciones lo que sucede, en muchas ocasiones, es que la situación de control se alarga en el tiempo y a las víctimas les resulta muy complicado salir de ellas”, ha explicado el letrado. La relación se había iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 16 años.

Un mensaje para otras víctimas

La justicia está ahí y puede dar una solución a estas situaciones" Carlos Tovar Abogado

El abogado ha querido lanzar también un mensaje de apoyo a otras posibles víctimas de violencia de género. “Lo que hay que trasladarles es que, aunque pase el tiempo y la denuncia llegue más tarde, la justicia está ahí y puede dar una solución a estas situaciones”, ha concluido.