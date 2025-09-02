COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre a aquellos que han luchado contra las llamas

Un reconocimiento a aquellos que ''han cuidado de los ciudadanos y de Guardia Civil y Policía''

Bombero del Consorcio provincial de A Coruña en la extinción del fuego al sur de Lugo
00:00
Descargar
Marta Jordán Ordiales, alcaldesa de Casar de Cáceres

Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre, día de Extremadura, a aquellos que han luchado contra las llamas.

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre, día de Extremadura, a aquellos que han luchado contra las llamas. 

Un reconocimiento a aquellos que ''han cuidado de los ciudadanos y de Guardia Civil y Policía''.

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking