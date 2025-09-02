Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre a aquellos que han luchado contra las llamas

Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre, día de Extremadura, a aquellos que han luchado contra las llamas.

Cáceres - Publicado el 02 sep 2025, 11:58 - Actualizado 02 sep 2025, 11:59

Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre, día de Extremadura, a aquellos que han luchado contra las llamas.

Un reconocimiento a aquellos que ''han cuidado de los ciudadanos y de Guardia Civil y Policía''.