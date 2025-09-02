Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre a aquellos que han luchado contra las llamas
Un reconocimiento a aquellos que ''han cuidado de los ciudadanos y de Guardia Civil y Policía''
Cáceres - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Casar de Cáceres homenajeará el 8 de septiembre, día de Extremadura, a aquellos que han luchado contra las llamas.
Un reconocimiento a aquellos que ''han cuidado de los ciudadanos y de Guardia Civil y Policía''.
Escucha en directo
En Directo COPE CÁCERES
COPE CÁCERES
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h