Caída parcial de una compañía telefónica en la comarca de Gata
La caída parcial afecta a las localidades de Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
La comarca cacereña de Gata ha registrado este martes, 2 de septiembre, una caída parcial de una compañía telefónica.
Dicha compañía está trabajando en resolver la citada incidencia.
La caída parcial afecta a las localidades de Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles.
