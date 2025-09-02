Caída parcial de una compañía telefónica en la comarca de Gata

La comarca cacereña de Gata ha registrado este martes, 2 de septiembre, una caída parcial de una compañía telefónica.

Dicha compañía está trabajando en resolver la citada incidencia.

La caída parcial afecta a las localidades de Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles.