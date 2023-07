En busca y captura por estafar 30.000 euros a un anciano del que cuidaba en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha emitido una orden de búsqueda y captura de la mujer acusada de estafar 30.000 euros al hombre de 77 años al que atendía en la capital cacereña.



El juicio se iba a celebrar este jueves en la Audiencia Provincial, pero la acusada no se presentó.



Se sabe que viajó a su país natal, Colombia, el pasado mes de enero, por lo que el tribunal ha emitido una orden de busca y captura, según ha explicado el abogado de la acusación, Antonio Fernández Romero.



La acusada se enfrenta a penas de entre tres y seis años por un delito de estafa.



La mujer tenía autorización de residencia hasta el pasado 5 de mayo.



Los hechos se remontan a 2022, cuando la acusada llegó a transferirse hasta 30.000 euros de la cuenta bancaria de la víctima, que necesitaba cuidados tras haber sufrido un ictus.



La víctima, según el escrito de acusación, tenía “plena confianza” en la cuidadora, que accedió a su cuenta bancaria desde una aplicación móvil y, haciéndose pasar por el hombre que la había contratado, se transfirió a su cuenta personal sendas cantidades de 15.000 euros.



Diez días después la acusada acudió en persona a una sucursal bancaria de la capital cacereña y retiró 25.000 euros en metálico.



La petición de la Fiscalía Provincial, antes de que se diese la situación de estar en busca y captura, se elevaba a tres años y seis meses de prisión y a pagar una multa, además de resarcir a la víctima con la devolución íntegra de los 30.000 euros transferidos.



La Fiscalía había solicitado previamente la expulsión del país de la acusada, en sustitución de la pena privativa de libertad, así como la prohibición de no poder entrar en España durante nueve años.



Por su parte, la acusación particular eleva la pena a seis años de prisión.