Alerta por la presencia de abejas y avispas en Navalmoral de la Mata (Cáceres)

La aparición de enjambres de abejas y nidos de avispas en distintas zonas de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata ha obligado a su alcalde, Enrique Hueso, a emitir un bando para explicar a los vecinos cómo actuar si detectan la presencia de estos insectos.



En el bando, el primer edil ha indicado que "debido a la aparición de enjambres de abejas y nidos de avispas en la localidad y al aumento de su actividad durante la primavera y el verano, se ha establecido un procedimiento de actuación para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y proteger a estas especies".



Así, desde la Alcaldía han pedido a los vecinos que "no intenten eliminar el enjambre por su cuenta, ni arrojar agua ni quemar el enjambre".



También que se evite molestar al enjambre, ya que "las abejas no suelen ser agresivas si no se sienten amenazadas".



Por último, se ha instado a los ciudadanos a llamar a los bomberos o Policía Local "para que gestionen la retirada segura del enjambre".