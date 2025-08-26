El Ayuntamiento de Cáceres ayudará a los afectados por los incendios registrados en el término municipal de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres prestará ayuda a los afectados por los incendios registrados en el término municipal de la ciudad. Lo ha hecho en su visita a los vecinos y vecinas de Viñas de la Mata que han sufrido la consecuencia del incendio originado en el término municipal de Casar de Cáceres y Aliseda, a los que ha mostrado su apoyo en nombre del consistorio y de toda la ciudad.

"Desde el Ayuntamiento de Cáceres vamos a estar al lado de todos los afectados y ayudaremos con todos los medios de los que disponemos en el Ayuntamiento de Cáceres y de la mano de la Junta de Extremadura para que se recupere cuanto antes la normalidad", ha dicho el regidor, que se ha incorporado de sus vacaciones con esta visita a las zonas afectadas por los incendios.

En su encuentro con los vecinos de Viñas de la Mata, Mateos les ha agradecido su disposición a colaborar desde el primer momento, siguiendo las indicaciones marcadas por los efectivos de emergencia, para facilitar las labores de extinción.

Viñas de la Mata es una zona residencial perteneciente en su mayoría al término municipal de Cáceres donde, "afortunadamente, y gracias a la rápida y efectiva actuación de los propios vecinos así como de los Cuerpos de Emergencia y Seguridad no ha habido que lamentar daños personales", ha indicado el alcalde.

Mateos también ha agradecido a todas las personas que han participado en la extinción de los incendios que durante estas semanas han asolado el norte de Extremadura, con Jarilla como principal foco; así como zonas del Casar de Cáceres; Aliseda, Malpartida y a los vecinos cacereños de Cuartos del Baño o Ecoparque, a los que visitará esta semana.