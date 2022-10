“Al presidente Vara le diría que si tiene corazón, levante el teléfono y mañana estará todo arreglado”

Es la triste historia de Juan, de 93 años, un extremeño, de Alía, en la provincia de Cáceres, que desde el pasado mes de mayo se ha trasladado a Madrid a vivir con su hijo. El día 16 del citado mes, solicitó el traslado a la capital de España de su expediente de persona dependiente grado III al SEPAD. Desde esa fecha, no puede recibir asistencia porque la administración extremeña no ha procedido al traslado después de 5 meses. Según el propio afectado “es muy urgente que se tramite mi solicitud para que pueda disfrutar de mi derecho antes de que llegue mi hora, que no estará muy lejos”.

Su esposa no llegó a disfrutar de la ayuda que tenía reconocida, porque falleció. La familia de Juan espera que la administración extremeña esta vez llegue a tiempo.

Su hijo Juan José nos ha contado la impotencia que siente la familia viendo que pasan los meses y la Junta desampara a su padre.