El Gobierno entierra el tren Ruta de la Plata: tres años de espera y un informe que no llega

El plazo para que el Ministerio de Transporte publicase el informe del estudio de viabilidad del trazado ferroviario Plasencia-León venció el pasado 20 de febrero. Tras tres años de espera, la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata teme que el resultado sea desfavorable y denuncia la inacción del Gobierno. Su portavoz, José María Alonso, acusa al ministerio de haber encargado el estudio solo por la presión social y "ante el miedo a las elecciones que se avecinaban".

Falta de voluntad política

Desde la plataforma ciudadana critican lo que consideran una estrategia de dilación. "Durante este tiempo nos llevan entreteniendo y escondiéndose detrás del estudio", afirma Alonso. Sostiene que el problema de fondo es que el ministerio no tiene un interés real en el proyecto. "Nunca el ministerio de transportes tuvo ni tiene la voluntad política de hacer la Ruta de la Plata", lamenta.

Nunca el ministerio de transportes tuvo ni tiene la voluntad política de hacer la Ruta de la Plata" José María Alonso Portavoz de la plataforma Corredor Oeste-Ruta de la Plata

El portavoz de Corredor Oeste asegura que, cuando preguntan a los políticos que en su día promovieron la iniciativa, obtienen "la callada por respuesta". José María Alonso insiste en que, aunque el estudio de viabilidad es un primer paso necesario, sin un impulso decidido por parte del ministerio, el proyecto del eje ferroviario no avanzará.

Mucho nos tememos que el resultado del estudio sea negativo" José María Alonso Portavoz de la plataforma Corredor Oeste-Ruta de la Plata

Nuevas movilizaciones

Pese a las sospechas, la sociedad civil no se rinde. El próximo miércoles 25 de febrero, en un encuentro online organizado por la Cámara de Comercio de Béjar, se volverá a "pedir con fuerza la recuperación del ferrocarril Ruta de la Plata", anuncian desde la plataforma.