Cáceres activa un nuevo escudo para proteger a las víctimas de la violencia de género

El Ayuntamiento de Cáceres y la Delegación del Gobierno en Extremadura han formalizado este viernes la adhesión de la ciudad al sistema VioGén. Esta incorporación permitirá que la Policía Local colabore con la Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género, asumiendo progresivamente el seguimiento de hasta un 50 % de los casos de riesgo bajo. Actualmente, en la capital cacereña hay 266 casos activos, de los cuales 217 son de riesgo bajo, 44 de riesgo medio y 5 de riesgo alto.

Un día histórico para Cáceres

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado el acuerdo como "un día histórico" para la ciudad. Quintana ha recordado la gravedad de la situación en la región, donde en poco más de un año se han registrado cinco víctimas mortales por violencia de género. Ante esta realidad, ha subrayado que "la sociedad no puede mirar para otro lado" y que las instituciones deben dar un paso al frente con un compromiso firme.

Detrás de esta firma hay una red cada vez más preparada para ayudar a salvar vidas" Rafa Mateos Alcalde de Cáceres

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha expresado su satisfacción por culminar un proceso que comenzó a gestarse en 2018. El alcalde ha afirmado que, aunque lo ideal sería no tener que firmar este tipo de convenios, es fundamental ofrecer las mejores soluciones a las víctimas. "Detrás de esta firma, que no deja de ser un protocolo, hay una red cada vez más tupida, una vez una red cada vez más preparada para ayudar a salvar vidas", ha destacado Mateos.

Es un día histórico" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Firma del Procedimiento Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Comisaria Provincial de Policía Nacional de Cáceres y la Policía Local del Ayuntamiento de Cáceres para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género

Coordinación y nuevos recursos

El protocolo establece que la Policía Local podrá asumir el seguimiento de hasta 108 casos de riesgo bajo, en un proceso que se implementará de forma escalonada. Para ello, se ha creado una nueva Unidad de Violencia de Género en la Policía Local, que inicialmente estará formada por un subinspector y dos agentes. Estos efectivos han recibido formación específica para integrarse en el procedimiento de colaboración y coordinación con la Policía Nacional.

El alcalde ha señalado que "el movimiento se demuestra andando" y que el consistorio pondrá "todas las herramientas" necesarias para preservar la integridad de las víctimas. Además de los recursos humanos, se realizarán inversiones para adecuar dependencias dignas en la jefatura de la Policía Local para atender a las mujeres. Mateos también ha puesto en valor el buen estado de la plantilla policial, que cuenta con unos 150 agentes y registra muy pocas bajas laborales.

Con esta firma, Cáceres se convierte en el duodécimo municipio de Extremadura en adherirse al sistema VioGén, sumándose a otras localidades como Mérida, Plasencia, Don Benito o Almendralejo. El objetivo es optimizar los recursos disponibles y tejer una red de protección más tupida y eficaz para quienes sufren esta lacra social.