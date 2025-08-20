Los vecinos de Hinojosa del Valle no pueden más: ''Llevamos semanas sufriendo apagones constantes de luz y cortes de agua''

Elena Medina, una de las vecinas afectadas, dice que es un diario

Los vecinos de Hinojosa del Valle no pueden más, llevan semanas sufriendo apagones constantes de luz y cortes de agua en el municipio. Una situación insostenible en plena ola de calor.

Aseguran que han reclamado varias veces pero dicen seguir sin respuesta ni solución.