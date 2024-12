Una joven denuncia en redes sociales un episodio de acoso callejero en Badajoz

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales un escrito de una chica en el que denuncia un episodio de acoso callejero en la ciudad de Badajoz. En él, la joven narra que este lunes, en la barriada de San Fernando, un joven de unos 30 años vestido de negro ha comenzado a increparla en la calle.

Al parecer el varón se habría chocado con la joven y habría comenzado a preguntarle sobre aspectos personales de manera insistente. Ante el hecho, un viandante que se percató de la situación, consiguió frenar el episodio: "Mil gracias a un hombre que se ha dado cuenta de todo y me ha sacado de ahí, pero aún así cuando me iba me ha empezado a gritar diciéndome que me buscaría hasta encontrarme".

La Asociación Alma, una agrupación que lucha contra la Violencia de Género, ha difundido también el texto. Gregorio Gómez, uno de sus miembros, ha señalado en COPE que estos hechos se suceden de manera constante: "Por desgracia es algo que está aumentando. La única manera de erradicarlo es la educación".