Denuncian que los soldados de Badajoz pasan el invierno sin calefacción

En pleno invierno y con temperaturas que rozan los mínimos anuales, la base militar General Menacho de Badajoz está siendo escenario de una situación insólita: los soldados no tienen calefacción en sus alojamientos, compañías ni en el cuerpo de guardia. Así lo ha denunciado Marco Antonio Gómez, representante de la Asociación de Tropas de Medida Española (ATME), quien califica esta situación como "una auténtica vergüenza".

Según Gómez, la falta de calefacción obliga a los soldados a recurrir a calefactores portátiles, que además de estar prohibidos, representan un alto riesgo de incendio. "No se entiende cómo no se han tomado soluciones al respecto, mientras nuestros compañeros están sufriendo las consecuencias", señaló en declaraciones grabadas.

Aunque en la base se están acometiendo obras de infraestructura en áreas como el parking de tropas y vestuarios, los trabajos avanzan "muy lento", según denuncian desde la Asociación. Además, las mejoras en las unidades "no están llegando en tiempo y forma".

Desde ATME se ha dejado claro que esta situación no es aceptable. Gómez asegura que la Asociación elevará el caso al Ministerio de Defensa: "En una de las bases más importantes de Extremadura, no se puede permitir que nuestros soldados pasen frío por ahorrarse dinero o por falta de créditos. Esto no es digno del trato que merecen".

La situación sigue generando indignación entre el personal militar destinado en esta base estratégica, mientras se espera una respuesta por parte de las autoridades competentes.