Vara sobre si repetirá como candidato del PSOE a la Junta de Extremadura: "tengo más ganas que nunca"

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que en la actualidad tiene "más ganas que nunca" de optar de nuevo a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, después del apoyo en forma de avales recibido para volver a liderar el partido en la comunidad.

En todo caso, no ha confirmado que vaya a volver o no a presentarse como candidato del PSOE para la reelección como presidente de la comunidad, sino que se ha limitado a indicar que no lo tiene "pensado" aunque la "anima y mucho" a ello los apoyos recibidos para continuar liderando el partido en la región.

Vara ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa este lunes en Mérida después de que la Comisión Regional de Ética le proclamase este pasado domingo como secretario general del PSOE de Extremadura dentro del proceso iniciado del 13º Congreso Regional.

Cabe recordar que al no haberse presentado más candidatura, y una vez validados los avales necesarios de la precandidatura presentada (Vara ha logrado más de 3.000), y sin que se hayan presentado recursos, la proclamación del secretario general del PSOE de Extremadura se ha realizado sin necesidad de votación.

Ya este lunes en su comparecencia ante los medios, Fernández Vara ha reconocido que los más de 3.000 avales logrados para volver a liderar el PSOE en Extremadura le "anima y mucho" para optar a la reelección como presidente de la comunidad, aunque no ha confirmado que lo vaya a hacer o no.

"No lo tengo pensado... Pero además, de verdad, no es un tema que yo no esté animado... Yo tengo más ganas que nunca, más ganas que nunca... ya está", se ha limitado a indicar a preguntas sobre cuándo decidirá o anunciará si opta o no a ser candidato socialista de nuevo para la Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos.

APOYO DE LOS MILITANTES

Por otra parte, sobre las diferencias que pueda encontrar ahora con su reelección ahora al frente del PSOE extremeño respecto a las anteriores, Vara ha reconocido que existe una "consecuencia lógica de lo vivido" e "influyen como siempre los resultados", pero teniendo en cuenta en todo caso que el PSOE es una organización "que está siempre preparada para gobernar aunque no gobierne pero valora mucho la gobernanza y contribuye a ella en gran medida".

"Yo suelo decir siempre que cuando uno es líder en la sociedad el partido lo acaba haciendo suyo y no al revés", ha espetado Vara, quien ha recordado que en el PSOE extremeño a él le ha tocado vivir congresos al estilo tradicional, otros de primarias con varios candidatos y ahora con un único candidato. "Pues lo que los compañeros y compañeras decidan", ha espetado.

Al respecto, ha explicado que durante la jornada de ayer él ha recibido "tantísimas comunicaciones" de compañeros que en su "mayor parte" ponen de manifiesto que "obviamente el tiempo transcurrido ha establecido ya un nexo de unión" entre su "humilde persona" y la militancia de este partido que "no imaginan --ha indicado a los periodistas-- la satisfacción que produce".

CONGRESO PROVINCIAL EN BADAJOZ

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha restado importancia al hecho de que varios candidatos vayan a optar a presidir el partido en la provincia de Badajoz, toda vez que "tiene todo el derecho del mundo a presentarse quien quiera" y que, en todo caso, en el congreso de la formación estarán "muchísimo más ocupados y preocupados" por el "catálogo de propuestas" que "por personalismos".

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida sobre la existencia de un único candidato para liderar el PSOE regional (él mismo) y el PSOE provincial cacereño (Miguel Ángel Morales) pero no el PSOE provincial pacense (Rafael Lemus y Antonio Rodríguez Osuna), Fernández Vara ha defendido su "respeto" a los militantes porque "tiene todo el derecho del mundo a presentarse quien quiera" y ha añadido que "eso no le va a restar ningún ápice al proceso con dos o con uno (candidatos)".

En este sentido, ha defendido que con un único o con varios candidatos el proceso llevará a unos congresos en los que los socialistas van a estar "muchísimo más ocupados y preocupados" por su "catálogo de propuestas que por personalismos", ha recalcado.