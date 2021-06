Vara justifica de nuevo los indultos: "no se si servirán para algo, pero es necesario intentarlo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado este jueves que el PP es "una máquina de generar independentistas" porque "España quieren que sea solo suya", mientras que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, le ha acusado de "blanquear a Sánchez" mostrándose "a favor del indulto" a los líderes del 'procés'.

De esta forma se han pronunciado Vara y Monago en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre "cuáles son las razones por las que ahora asume los indultos a los condenados por sedición a pesar de que el Tribunal Supremo no ha cambiado su informe en contra".

En la formulación de su pregunta, Monago ha recordado que la Constitución recoge "las reglas del juego de un sistema democrático", un texto que los representantes del pueblo catalán "también juraron o prometieron", pero sin embargo, algunos de ellos "las quebrantaron gravemente".

Por este quebrantamiento de la Constitución, estos representantes "fueron justamente llevados a un proceso en los tribunales, fueron condenados y encarcelados", ha señalado Monago, quien ha lamentado que ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se convierte en juez y parte", ya que "va a indultar con criterios que nada tienen que ver con la justicia".

En ese sentido, el dirigente regional del PP ha considerado que Fernández Vara ha "hecho el ridículo" en este asunto, ya que "dijo que se iría si Sánchez pactaba con los independentistas", pero ahora "está blanquendo a Sánchez y a favor del indulto".

���� Monago: Vara está haciendo el ridículo intentando blanquear a Sánchez y defendiendo los indultos.



�� Vara dijo que se iría del PSOE si pactaba con los independentistas, ahora hace el ridiculo y por eso le abuchean por la calle.#IndutlosNoJusticiaSipic.twitter.com/CFfU13TJx8 — PP Extremadura (@ppextremadura) June 17, 2021

"Aquí la cuestión no es un marco de convivencia, que lo tenemos de convivencia, aquí de lo que se trata es de cumplir con las normas, no de buscar atroches", ha resaltado Monago, quien ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura que "tenga criterio por una vez y diga lo que piensa, y no diga lo que cree que le puede agradar al de Moncloa, pero que no le agrada a la inmensa mayoría de los españoles ni de los extremeños".

DEBATE SOBRE "CONSTRUIR UN PROYECTO COMÚN"

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha asegurado que lo que ocurrió en Cataluña le produjo "tanta indignación como al que más indignación le produjera en este país", tras lo que ha aclarado que "aquí no se está discutiendo el reproche" de esos hechos, sino que "aquí se está hablando de si es posible o no es posible tener un proyecto común en España".

Y es que, según ha recordado Vara, la Constitución "habla de una patria, indivisible pero también común", algo que "es muy difícil lograr cuando una parte de españoles independentistas se quieren quedar con una parte de España, y otra parte de españoles se quieren quedar con España entera, excluyente y exclusiva".

Vídeo

En ese sentido, ha reiterado que "lo que se está debatiendo es si es posible construir un proyecto común e indivisible, en el que podamos participar todos, cada uno sintiéndose español como quiera, pero iguales en derechos y en deberes", ha resaltado Fernández Vara, quien ha recordado que cuando el PP gobernaba "se celebraron dos referendum ilegales en Cataluña, con votos en urnas y en los colegios", y "haciendo el ridículo más espantoso que hemos podido hacer".

A juicio del dirigente socialista extremeño, los representantes del PP "ni supieron, ni quisieron, ni pudieron evitarlo" y sus políticos "llevaron a los catalanes a votar en referendum ilegal", mientras que "la política de ahora ha llevado a que uno de los líderes de aquellos referendum haya reconocido publicamente, primero que se equivocaron, y segundo, que no lo volverán a hacer", ha aseverado.

Además, Fernández Vara ha recordado a Monago que "los indultos vienen en la Constitución, nadie se los ha inventado", tras lo que ha aseverado que "la política que consiste en que los jueces dejen de ser solo jueces para acabar convirtiéndose en los árbitros de la política, mal asunto", ya que según ha defendido, "hay asuntos que tiene que resolver la política".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha admitido que no sabe "si esto va a servir para algo", pero a su juicio "es necesario intentarlo", ya que "lo contrario ya sabemos a dónde nos conduce: a referendum ilegales en Cataluña", tras lo que ha aseverado que el PP es "una fábrica de generar independentistas en España, porque su España quieren que sea solo suya".

Frente a eso, "la España que nosotros queremos, queremos que sea de todos, y que todos quepan en ella y puedan desarrollar un proyecto", ha aseverado Vara, quien ha abogado por "intentar que todo el mundo se sienta concernido por la palabra España".