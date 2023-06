Vara irá a la investidura como candidato de lista más votada para ganar "tiempo al tiempo"

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura y candidato socialista a la reelección, Guillermo Fernández Vara, optará a la investidura como líder de la lista más votada, para "ganarle tiempo al tiempo" y para lograr que a PP y Vox "le salga mal" la "jugada perversa" de esperar a las elecciones del 23J para sellar un pacto en la comunidad autónoma.



Guillermo Fernández Vara le ha expresado su firme voluntad de concurrir a la investidura a la presidenta del Parlamento regional, Blanca Martín, que este martes ha iniciado el periodo de consultas a las presidencias y portavocías de los grupos con representación parlamentaria -PSOE, PP, VOX y Unidas Por Extremadura- para proponer a un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.



Vara ha recordado que mañana hace justo un mes de las elecciones autonómicas y ha criticado que PP y VOX hayan sido incapaces de formar un gobierno, aunque ahora "lo que parece que está sucediendo", ha dicho, es que las "líneas rojas" planteadas por la popular María Guardiola se pueden convertir en "alfombras rojas" para la formación de Santiago Abascal.



Ha criticado que a PP y Vox les parezca mal que quien ganó las elecciones se presente a la investidura "al menos para cumplir las normas que nos hemos dado" y para poner de manifiesto que "no estamos de brazos cruzados".



"En la vida de un político se gobierna o se deja gobernar; lo contrario es muy grave", ha añadido, tras insistir en las limitaciones que tiene un gobierno en funciones.



Vara ha acusado a María Guardiola de haberse "olvidado de Extremadura" y de estar ahora únicamente pendiente de "Feijóo, Feijóo y Feijóo, porque los que iban a ser tan independientes ahora hacen lo que Madrid quiera hacer".



Por ello, después de un mes de las elecciones, se presentará a la investidura para que se ponga en marcha "el reloj de la democracia", como marcan el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara.



Ha criticado que Guardiola califique de "sainete" su decisión de optar a una investidura fallida, ya que no puede contar con los votos suficientes para ser elegido presidente, y ha pedido a la candidata del PP "un poquito más de respeto por los Hermanos Álvarez Quintero", además de precisar que en todo caso si ha habido un protagonista de un sainete en Extremadura, ha sido ella.



Fernández Vara ha destacado que opta a ser investido "por respeto a la ciudadanía" y porque "no hay que olvidar que nuestros jefes son quienes nos votan".



A preguntas de los medios, ha dicho que no se fía de que Guardiola pida ahora "unos días" para retomar los contactos con Vox y poder presentar su candidatura a la investidura en el plazo establecido, ya que "han mentido" al asegurar que estaban negociando cuando solo se habían reunido una vez.



"En un mes han podido hablar, salvo que la clave sea el 23 de julio", es decir dejar todo para después de las próximas elecciones generales, y "evidentemente yo tengo que hacer todo lo posible para que esa jugada les salga mal", ha precisado Vara. EFE.