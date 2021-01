La Universidad de Extremadura mantiene la presencialidad de los exámenes. No acepta la petición realizada por parte del Consejo de Estudiantes sobre que los profesores puedan decidir si hacerlos online o no. Aseguran que la presencialidad es segura, así que no barajan la opción de realizar las pruebas de forma online. Si algún profesor o decano quiere pasar a virtual, debe solicitarlo a la Comisión de Calidad correspondiente, con todos los procesos que conlleva. El Rector se ha comprometido a reducir el aforo del 60% que está actualmente. Espera bajar del 50%. En algunos centros los decanos han asegurado que serán del 15-30%, lo cual nos parece aceptable, pero 50-60 en general%, en comparación a todas las medidas tomadas por la Junta, parece demasiado aforo con la incidencia y tasa de contagios que estamos teniendo. El Rector pide a los profesores que no se pasen de dos horas de examen, pero no puede obligarles a cumplirlo. Desde el Equipo de Gobierno se insiste en que desde la Junta de Extremadura NO se les ha dicho absolutamente nada de cambiar el plan, y que, si no dan la orden desde el gobierno extremeño, se mantiene el plan vigente. Hemos pedido que para los estudiantes confinados -con su documentación correspondiente- puedan hacerlos online si se mantiene la presencialidad, pero tampoco se ha aceptado. Se les pospone, y no les coincidirán en el mismo momento, pero no se puede hacer online.

Por todo esto, los representantes estudiantiles en Consejo de Gobierno han hecho constar en acta su voto en contra al plan adoptado.El consejo señala que no salimos de la reunión con buen sabor de boca. Apunta que no dudan de la buena voluntad del rector, pero sea culpa de la Junta de Extremadura, del Ministerio o de la ANECA, parece que, por unos motivos u otros, por cabezonería o por burocracia, no se protege en todos los casos lo suficiente la salud y la de los familiares los estudiantes.